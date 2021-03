Un posto al sole, anticipazioni 15 marzo: la decisione di Alberto (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole si aprirà con la difficile scelta che dovrà fare Alberto Palladini in merito al suo rapporto con Clara, come rivelano le anticipazioni della soap opera partenopea di lunedì 15 marzo. In particolare, la Curcio ha scoperto che il compagno è partito con Barbara Filangieri per un romantico viaggio fuori Napoli e a lei ha raccontato che si trattava di una trasferta di lavoro. A sua volta, sconvolta per la scoperta, si è lasciata andare tre le braccia di Patrizio e, quando Alberto è tornato, i due hanno litigato pesantemente al punto che Clara gli ha rinfacciato la sua relazione con la donna dicendogli di averlo visto insieme alla Filangieri. Tuttavia, la giovane ha poi deciso di concedere a Palladini un'altra occasione a patto che ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà con la difficile scelta che dovrà farePalladini in merito al suo rapporto con Clara, come rivelano ledella soap opera partenopea di lunedì 15. In particolare, la Curcio ha scoperto che il compagno è partito con Barbara Filangieri per un romantico viaggio fuori Napoli e a lei ha raccontato che si trattava di una trasferta di lavoro. A sua volta, sconvolta per la scoperta, si è lasciata andare tre le braccia di Patrizio e, quandoè tornato, i due hanno litigato pesantemente al punto che Clara gli ha rinfacciato la sua relazione con la donna dicendogli di averlo visto insieme alla Filangieri. Tuttavia, la giovane ha poi deciso di concedere a Palladini un'altra occasione a patto che ...

