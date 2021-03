Un deputato che aveva proposto una legge contro il vaccino è morto di coronavirus

(Di domenica 14 marzo 2021) Silvo Antonio Favero,brasiliano dello Stato del Mato Grosso, èa causa delle complicazioni da Covid-19 dopo aver contratto il. Favero, che era stato eletto con il Partido Social Liberal di Jair Bolsonaro, si era battuto per unal’obbligo diSars-Cov-2. Anche il presidente Bolsonaro era stato accusato spesso di aver minimizzato la gravità di un epidemia che vede proprio nel Brasile una delle nazioni colpite in modo più grave. In Brasile non esiste un obbligo vaccinale a livello federale ma la Corte Suprema ha autorizzato i singoli Stati a sanzionare chi non intende assumere il siero. Ilsabato pomeriggio e la notizia è stata data dal suo portavoce sui suoi social ...

Advertising

Paolo95499263 : @MeNeFrego___ Caro Di Maio . Lo stipendio di un deputato non dovrebbe essere superiore ad €.6.000,00 . Senza benefi… - Aemme1984 : @Meekong2 @mirkonicolino ah si?????????????????quindi stai dicendo che un ente deputato all'erogazione di servizi sanitari ha detto una cazzata? - kappa_k2 : @rivandrea6 @sandroliuti @frcarbo @alinomilan @LucianoDavite @Plo_GrD Si rilegga, è la prima volta che lo afferma.… - thatgirldru : @aulacogeno Siete come quelli che se la prendono con la donna stuprata anziché con lo stupratore... Ora la colpa è… - oggiconversano : 'La ghianda e la spiga - Giuseppe Di Vagno e le origini del fascismo' il primo libro nell'anno del centenario dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato che

"Mesi e mesi passati a sentire le bugie di questo signore. Orala situazione (purtroppo) richiede ulteriori misure" per contenere la diffusione dei "contagi, ...Lo ha scritto su Facebook il...... (un signoreha sempre avuto un lavoro…) ex segretario genovese, ex consigliere regionale, ex, tradito dai compagni locali nella formazione di listesi sono rivelate a ...Ministeri al lavoro per dare attuazione all’Ordine del giorno Ungaro: al momento gli iscritti Aire non hanno il Codice fiscale e il medico di base, e non hanno quindi la possibilità di registrarsi e p ...La deputata del Pd Alessandra Morani scrive su Facebook di avere subito un attacco collettivo sui social con insulti e frasi sessiste, fomentati dalle offese ...