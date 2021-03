Un anno dopo è ancora ‘zona rossa’. Salerno si spegne (FOTO) (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I salernitani rispettano il divieto. Nella domenica consacrata alla zona rossa, la città appare spenta. In strada scendono in pochissimi: alcuni con i cani, altri per fare jogging. All’ora del tramonto il centro appariva, sia nella parte del lungomare di piazza della Concordia-Torrione-Pastena che in quella interna dell’area di via Dalmazia-Cittadella Giudiziaria-Vestuti, spoglia della sua vitalità. A girare in auto, perlopiù, le pattuglie di Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia. Zona rossa l’anno prima, zona rossa oggi. La gente sembra fiaccata. Prima o poi, passerà. A resistere sono due innamorati. Impostano l’autoscatto e si FOTOgrafano isolati, lontani da ‘terzi’ anche per evitare… assembramenti. L’amore vince anche ai tempi del Covid. E con esso la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I salernitani rispettano il divieto. Nella domenica consacrata alla zona rossa, la città appare spenta. In strada scendono in pochissimi: alcuni con i cani, altri per fare jogging. All’ora del tramonto il centro appariva, sia nella parte del lungomare di piazza della Concordia-Torrione-Pastena che in quella interna dell’area di via Dalmazia-Cittadella Giudiziaria-Vestuti, spoglia della sua vitalità. A girare in auto, perlopiù, le pattuglie di Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia. Zona rossa l’prima, zona rossa oggi. La gente sembra fiaccata. Prima o poi, passerà. A resistere sono due innamorati. Impostano l’autoscatto e sigrafano isolati, lontani da ‘terzi’ anche per evitare… assembramenti. L’amore vince anche ai tempi del Covid. E con esso la ...

