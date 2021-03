Ultimo | fidanzato ufficialmente con Jacqueline | figlia di Heather Parisi

(Di domenica 14 marzo 2021) A quanto sembra, le indiscrezioni che giravano, circa il fidanzamento del cantautorecondi, trovano conferma, nelle foto postate sui social, dai giovani innamorati. Dopo la dolorosa rottura con Federica Lelli, storica fidanzata del cantante, avvenuta nel 2019, e una successiva riappacificazione, durata poco, il cantante, ha ritrovato l’amore, con la belladella. Solo nel 2019, Niccolo Moriconi, in arte, cantava a Sanremo, il brano ‘ I tuoi particolari’, dedicata proprio alla fine dell’amore con Federica, modella e influencer romana. Durante il lockdown, erano circolate le voci di un ritorno di fiamma tra i due ragazzi, ma di fatto, sono state smentite da ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo fidanzato

