UFFICIALE Mono Burgos è il nuovo allenatore dei Newell’s Old Boys

German Burgos è il nuovo allenatore dei Newell's Old Boys. Il Mono ha siglato un contratto sino al dicembre 2021 con opzione di rinnovo per un altro anno. Si tratta della sua prima esperienza da allenatore dopo oltre un decennio passato come assistente di Diego Pablo Simeone in tutte le tappe della sua carriera. Germán Burgos es el nuevo entrenador de #Newells El Mono asumirá este martes al frente del plantel rojinegro. ¡Bienvenido! ??? ? https://t.co/A8YRlhiguV

