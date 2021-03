Tv: su reti Rai in prima serata oltre 8,5 mln di telespettatori (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Ieri sulle reti Rai in prima serata si sono registrati 8,597 milioni di telespettatori per uno share del 32,4%. In seconda serata il numero di telespettatori ammonta a 3,256 mln (23,1%). Complessivamente nella giornata di sabato il numero di telespettatori è stato 3,896 mln (33,2%). In prima serata su Rai Uno Captain Phillips ha riunito 3,137 mln di telespettatori (13,1%), Fbi e Blue Boods su Rai Due 1,406 mln (5,2%) mentre su Rai 3 Le parole della settimana ha riunito 1,744 mln (6,5%). Il Tg1 delle 20 ha riunito 6,261 mln di telespettatori (25,5%). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Ieri sulleRai insi sono registrati 8,597 milioni diper uno share del 32,4%. In secondail numero diammonta a 3,256 mln (23,1%). Complessivamente nella giornata di sabato il numero diè stato 3,896 mln (33,2%). Insu Rai Uno Captain Phillips ha riunito 3,137 mln di(13,1%), Fbi e Blue Boods su Rai Due 1,406 mln (5,2%) mentre su Rai 3 Le parole della settimana ha riunito 1,744 mln (6,5%). Il Tg1 delle 20 ha riunito 6,261 mln di(25,5%).

Advertising

Raiofficialnews : “Senza lo sforzo e la dedizione di tutti, questo #Sanremo2021 non sarebbe stato possibile, in un anno così drammati… - AndreaRomano9 : Da laico, da italiano e da parlamentare non posso credere che la Rai non abbia pensato di trasmettere in diretta su… - Ellenica2 : Se guardo un film sulle reti Rai NON MI ASPETTO tutte queste interruzioni pubblicitarie PERCHÉ PAGO IL CANONE!!!!!!! merde. - DelMoroMassimo1 : Solo ora vi accorgete degli insulti di Casalino a reti unificate. La denuncia di Anzaldi - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: “Senza lo sforzo e la dedizione di tutti, questo #Sanremo2021 non sarebbe stato possibile, in un anno così drammatico.… -