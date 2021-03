Tutti in castigo sino a dopo Pasqua (speriamo) (Di domenica 14 marzo 2021) L’ultimo o penultimo giorno di libertà l’ho dedicato ad una uscita culturale, la visita al quartiere Coppedè, complice un amico che è del mestiere. Al di là del bel pomeriggio romano e della valida illustrazione delle particolarità e della storia del sito, non ho potuto fare a meno di osservare quel che accadeva intorno a me. Sui gradini di un palazzo (quello con l’arco a sesto ribassato che imita nel motivo grafico le conchiglie) due ragazze giocavano a scattarsi foto in posa, probabilmente per instagram. Altre comitive come la nostra si dividevano la piazza. Li riconoscevi per le radioline a tracolla (si utilizzano per ascoltare la guida). Gruppetti di adolescenti con motorini e macchinette ai lati della piazza, vocianti e ridanciani. Quando abbiamo preso l’ultimo caffè al bar, su via Tagliamento, accanto al Piper, il barista c’ha salutato col magone nello sguardo. Ho passato la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) L’ultimo o penultimo giorno di libertà l’ho dedicato ad una uscita culturale, la visita al quartiere Coppedè, complice un amico che è del mestiere. Al di là del bel pomeriggio romano e della valida illustrazione delle particolarità e della storia del sito, non ho potuto fare a meno di osservare quel che accadeva intorno a me. Sui gradini di un palazzo (quello con l’arco a sesto ribassato che imita nel motivo grafico le conchiglie) due ragazze giocavano a scattarsi foto in posa, probabilmente per instagram. Altre comitive come la nostra si dividevano la piazza. Li riconoscevi per le radioline a tracolla (si utilizzano per ascoltare la guida). Gruppetti di adolescenti con motorini e macchinette ai lati della piazza, vocianti e ridanciani. Quando abbiamo preso l’ultimo caffè al bar, su via Tagliamento, accanto al Piper, il barista c’ha salutato col magone nello sguardo. Ho passato la ...

