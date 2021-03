Tutti i rischi della geopolitica dei prezzi delle materie prime (Di domenica 14 marzo 2021) Durante la pandemia il prezzo delle materie prime per uso alimentare è cresciuto pericolosamente. Il prezzo dei beni alimentari aumenta da molti mesi mettendo pressione sulle fasce più povere – almeno 705 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà (1,67 € giornalieri). Nel passato, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari ha coinciso con periodi di disordini sociali. Un continuo aumento dei prezzi potrebbe scatenare rivolte sociali nei Paesi più poveri ed economicamente e politicamente meno stabili, scatenando un effetto a catena che potrebbe coinvolgere anche le regioni in cui la pandemia sta creando tensioni politiche e difficoltà economiche. L’aumento dei prezzi in economie interconnesse rischia di generare un nuovo protezionismo. E questo colpirebbe i ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Durante la pandemia il prezzoper uso alimentare è cresciuto pericolosamente. Il prezzo dei beni alimentari aumenta da molti mesi mettendo pressione sulle fasce più povere – almeno 705 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà (1,67 € giornalieri). Nel passato, l’aumento deidei generi alimentari ha coinciso con periodi di disordini sociali. Un continuo aumento deipotrebbe scatenare rivolte sociali nei Paesi più poveri ed economicamente e politicamente meno stabili, scatenando un effetto a catena che potrebbe coinvolgere anche le regioni in cui la pandemia sta creando tensioni politiche e difficoltà economiche. L’aumento deiin economie interconnessea di generare un nuovo protezionismo. E questo colpirebbe i ...

Advertising

Rinaldi_euro : Tutti i rischi della politica del bastone e della carota di Bruxelles con il Patto di stabilità - Startmag ?… - zazoomblog : Tutti i rischi della geopolitica dei prezzi delle materie prime - #Tutti #rischi #della #geopolitica - formichenews : Tutti i rischi della geopolitica dei prezzi delle materie prime Il commento di @pietropaganini e Raffaello Morelli… - ItaloSign : @chipswilliams1 Può darsi. Ma cos’è per te farsi iniettare un vaccino in forma di sperimentazione e assumersene tut… - EEvienia : RT @AlanElettronico: #lascuolaèpresenza quando la presenza non comporta rischi alti, e dopo un anno di stupidaggini in merito lanciare un h… -