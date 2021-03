Tumori del sangue | nuove ricerche su nuove cure

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 14 marzo 2021) “La scelta della terapia appropriata per i malati di cancro spesso dipende dall’identificazione di una serie di diversi tipi di cambiamenti genetici nelle cellule tumorali di un paziente”, ha detto l’autore senior David H. Spencer, MD, PhD, assistente professore di medicina e direttore medico della clinica impianto di sequenziamento presso il McDonnell Genome Institute. I pazienti con leucemia o MDS sono suddivisi in tre categorie di rischio in base ai risultati dei test genetici. I pazienti a rischio favorevole sono generalmente trattati solo con la chemioterapia. I pazienti a rischio sfavorevole spesso necessitano di un trattamento più intensivo al momento della diagnosi, di solito chemioterapia e trapianto di cellule staminali (precedentemente chiamato trapianto di midollo osseo). Per i pazienti a rischio intermedio, l’approccio terapeutico ottimale non è così chiaro e i ...