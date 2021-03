Treno deragliato a Ventimiglia: tra le cause, probabile errore umano (Di domenica 14 marzo 2021) Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Non si registrano feriti. Si tratta dell’ultimo vagone di un Treno merci diretto verso la Francia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a problemi con lo scambio. La linea resterà bloccata alcune ore, perché è stata tolta l’alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell’incidente. Al momento è stato istituito un servizio di bus navetta, da e per Mentone, per i treni diretti in Francia. Ripresa alle 7,40 la circolazione sulla direttrice. Potrebbe essere stato un errore umano, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro, a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, èverso le 6.30 alla stazione di. Non si registrano feriti. Si tratta dell’ultimo vagone di unmerci diretto verso la Francia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire ledell’incidente, che potrebbero essere legate a problemi con lo scambio. La linea resterà bloccata alcune ore, perché è stata tolta l’alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell’incidente. Al momento è stato istituito un servizio di bus navetta, da e per Mentone, per i treni diretti in Francia. Ripresa alle 7,40 la circolazione sulla direttrice. Potrebbe essere stato un, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro, a ...

