Torino | Vagnati | ' Belotti? Stiamo parlando del rinnovo'

(Di domenica 14 marzo 2021)- "Bisogna fare qualcosa di eccezionale con l'Inter. Bisogna cercare di metterci lo zaino in spalla, correre e dare tutto. Non ci siamo potuti allenare e abbiamo pagato ma non voglio ...

Il direttore sportivo del, Davide, ha parlato così a Sky poco prima della gara e dei granata con l' Inter: "Periodo difficile? Un giocatore di serie A deve saper convivere con queste ...Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.s. dei granata Davidenel pre - match. Momento non semplice per iled oggi andrà ad affrontare l' Inter lanciata con sette vittorie consecutive: ' Indipendentemente da chi abbiamo di fronte dobbiamo metterci ...TORINO - "Bisogna fare qualcosa di eccezionale con l'Inter. Bisogna cercare di metterci lo zaino in spalla, correre e dare tutto. Non ci siamo potuti allenare e abbiamo pagato ma non voglio recriminar ...Commenta per primo Davide Vagnati, ds del Torino, parla a Sky Sport prima della sfida con l’Inter: “Dobbiamo cercare di metterci lo zaino in spalla e correre. Bisogna uscire con la maglia più che suda ...