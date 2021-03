(Di domenica 14 marzo 2021), intorno alle 22.30, laè intervenuta in un pub di via Casana, a, dopo aver ricevuto la notizia che l’esercizio ospitava al suo interno alcuni avventori. Al loro arrivo, dalle vetrate gli agenti hanno notato delle ombre muoversi nell’oscurità del locale. Poco dopo, alcunehanno tentato di uscire dal pub dalla porta principale venendo fermate per l’identificazione. Quando hanno fatto ingresso nell’esercizio, i poliziotti hanno verificato la presenza di alcuni ragazzi seduti ai tavoli intenti a consumare birre e bevande. Contestualmente, una decina diha tentato di uscire da un condominio in via Monte Pasubio alla cui scalinata si accede da una porta di emergenza del pub, alcuni hanno cercato ladirigendosi ai piani alti ...

Advertising

ilfattovideo : Torino, pub aperto il venerdì sera: arriva la polizia e decine di persone tentano la fuga – Video - ItaliaaTavola : Il sindaco fiorentino, Dario Nardella ha vietato la vendita e il consumo di alcolici in strada dalle 16 nei weekend… - ItaliaaTavola : Ristorante Giovanni a Torino è un locale a conduzione familiare ma anche gastronomia; un luogo dove, oltre a una gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pub

Il Fatto Quotidiano

... fra i 20 e i 28 anni, che stavano bevendo alcolici che il proprietario di unvendeva ... La bella giornata non sta causando per il momento assembramenti a, dove i cittadini sembrano avere ...... oltre che in via. Molti, soprattutto giovani, si sono invece ritrovati alla Darsena per l'... e il proprietario di un, che li vendeva in violazione della normativa. Durante la notte, invece, ...La battaglia contro le disparità di genere finisce in strada, con una serie di messaggi a sostegno dei movimenti per le donne. L'assessore Giusta: "I diritti non sono mai calati dall’alto ma conquista ...I ragazzi raggiungono il piazzale a piedi con alcolici e vino. I frati: hanno bisogno di svagarsi, speriamo siano responsabili ...