Torino-Inter, Stellini: "Vittorie come questa sono molto importanti. Strada ancora lunga"

Cristian Stellini al termine di Torino-Inter, match della 27a giornata della Serie A 2020/2021

Il vice allenatore dell'Inter Cristian Stellini, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il Torino, e valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio 'Olimpico Grande Torino' ai microfoni di Sky Sport.

Queste sono le vittorie da Scudetto?

"Sono vittorie molto importanti. Queste partite non sono semplici da giocare, anche per l'avversario i tre punti erano importanti. Dovevamo approfittare dell'episodio, bravi noi a sfruttare il calcio di rigore e poi l'assist"

