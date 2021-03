Torino-Inter oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Il Torino ospita l’Inter nel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. I granata vogliono riscattare la pesante sconfitta rimediata contro il Crotone e ottenere punti importanti in ottica salvezza. D’altra parte, i nerazzurri di Conte cercano l’ottava vittoria consecutiva per consolidare la leadershio in classifica. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 14 marzo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ilospita l’nel match valevole per la ventisettesima giornata di. I granata vogliono riscattare la pesante sconfitta rimediata contro il Crotone e ottenere punti importanti in ottica salvezza. D’altra parte, i nerazzurri di Conte cercano l’ottava vittoria consecutiva per consolidare la leadershio in classifica. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 14 marzo. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

