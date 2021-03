Torino-Inter le probabili formazioni del match: chance per Gagliardini (Di domenica 14 marzo 2021) Torino alla disperata ricerca di punti salvezza in un clima surreale. Inter, vincere per mettere pressione al Milan In campo alle 15, Torino-Inter non è mai una partita banale. I granata devono fare ancora i conti con l’emergenza Covid che ha decimato la squadra, torna Belotti ma al massimo prenderà posto in panchina. Conte vuole continuare la sua marcia verso lo scudetto, vincere per cercare di sfruttare un eventuale scivolone del Milan contro il Napoli. QUI Torino – Nicola dopo la bruttissima prova di Crotone, cerca punti fondamentali contro la capolista. Ancora tantissimi problemi di formazione, unica buona notizia è il ritorno di Belotti che, negativizzato, al massimo siederà in panchina. In difesa Buongiorno potrebbe ritornare titolare visto la penuria di centrali. A centrocampo ... Leggi su zon (Di domenica 14 marzo 2021)alla disperata ricerca di punti salvezza in un clima surreale., vincere per mettere pressione al Milan In campo alle 15,non è mai una partita banale. I granata devono fare ancora i conti con l’emergenza Covid che ha decimato la squadra, torna Belotti ma al massimo prenderà posto in panchina. Conte vuole continuare la sua marcia verso lo scudetto, vincere per cercare di sfruttare un eventuale scivolone del Milan contro il Napoli. QUI– Nicola dopo la bruttissima prova di Crotone, cerca punti fondamentali contro la capolista. Ancora tantissimi problemi di formazione, unica buona notizia è il ritorno di Belotti che, negativizzato, al massimo siederà in panchina. In difesa Buongiorno potrebbe ritornare titolare visto la penuria di centrali. A centrocampo ...

Advertising

DiMarzio : #TorinoInter | I dubbi e le possibili scelte di #Conte - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della trasferta di Torino ?? Ecco le foto della sedu… - GiGiglio99 : Bologna Sampdoria 1-0 Parma Roma 0-2 Torino Inter 1-1 Cagliari Juve 0-2 Milan Napoli 1-1 - PostBreve : Torino-Inter Streaming Gratis al posto di Rojadirecta, dove vederla in Diretta Online -