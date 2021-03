Torino-Inter: gol di testa di Lautaro Martinez, cambia il punteggio a 5? dalla fine (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Lautaro Martinez tira fuori dai guai l’Inter. Nel match contro il Torino, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021, “el Toro” ha segnato il gol decisivo a 5? dalla fine. Sul cross di Sanchez, l’argentino ha anticipato il suo marcatore e con un preciso colpo di testa ha battuto Sirigu. Inter in vantaggio per 2-1. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021)tira fuori dai guai l’. Nel match contro il, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021, “el Toro” ha segnato il gol decisivo a 5?. Sul cross di Sanchez, l’argentino ha anticipato il suo marcatore e con un preciso colpo diha battuto Sirigu.in vantaggio per 2-1. In alto ildel gol. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | TORINO #TorinoInter ? Stadio Olimpico - Grande Torino ??? Siete pronti per il match, #InterFans? ?????? ????… - Inter : ?? | GOL TORINO 70' - Mischia nell'area piccola nerazzurra: alla fine Sanabria trova la rete col sinistro...… - tuttosport : #Coronavirus, affollamenti a #Torino: tifosi all'albergo dell'#Inter ?? - lagoldoninuda : Facciamo così dai, il rigore per l'Inter non c'era, il gol del Torino era regolare, noi non siamo primi a +9 sul Mi… - TuttoMercatoWeb : El Toro ‘incorna’ e abbatte il Torino: decide Lautaro, l’Inter vince 2-1 e rimane in testa -