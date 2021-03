Torino-Inter 1-2, el Toro incorna i granata nel finale (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo una partita di grinta e sacrificio il Torino viene sconfitto in casa da un Inter sempre più lanciata verso lo Scudetto. Il risultato finale, Torino-Inter 1-2, premia infatti la caparbietà dei nerazzurri, che nonostante l’ottima prestazione degli avversari sono riusciti a portarsi a casa 3 punti decisivi in classifica. granata che invece sono sempre più a rischio in zona retrocessione. QUALI SONO STATE LE OCCASIONI PIU PERICOLOSE DURANTE LA PARTITA? La prima frazione di gara è stata molto equilibrata, con il Torino che ha controllato molto bene le offensive nerazzurre, non lasciando conclusioni pulite agli avversari. L’unica occasione veramente pericolosa del primo tempo infatti è capitata sulla testa di Lukic al 30°; cross dalla sinistra su calcio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo una partita di grinta e sacrificio ilviene sconfitto in casa da unsempre più lanciata verso lo Scudetto. Il risultato1-2, premia infatti la caparbietà dei nerazzurri, che nonostante l’ottima prestazione degli avversari sono riusciti a portarsi a casa 3 punti decisivi in classifica.che invece sono sempre più a rischio in zona retrocessione. QUALI SONO STATE LE OCCASIONI PIU PERICOLOSE DURANTE LA PARTITA? La prima frazione di gara è stata molto equilibrata, con ilche ha controllato molto bene le offensive nerazzurre, non lasciando conclusioni pulite agli avversari. L’unica occasione veramente pericolosa del primo tempo infatti è capitata sulla testa di Lukic al 30°; cross dalla sinistra su calcio di ...

