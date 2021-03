Tonali | «Non è la partita che avevamo preparato C’è stato tanto casino»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli, per il Milan ai microfoni di Sky ha parlato Sandro. «Non è lache abbiamoo che cercavamo di fare. C’èe abbiamo creato poche occasioni. La prima occasione chiara che hanno avuto ci hanno fatto gol». Avete timori, adesso? Qual è l’umore? «Timore no, sennò le partite le perdi tutte. Devi mettere un punto e ricominciare da capo perché il campionato è ancora lungo. Dobbiamo puntare ancora in alto e non dobbiamo mollare». Come valuti la tua stagione? «Sono partito più indietro, con difficoltà maggiori, venivo da un periodo fermo. Sapevo che non era facile questo percorso ma secondo me sto andando pian piano crescendo. La strada che sto seguendo credo sia quella giusta, devo cercare di crescere e di avere ...