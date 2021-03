Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi, arriva il commento di Giulia Salemi: “Polemica sterile” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito ma per Tommaso Zorzi è solo l’inizio dell’avventura televisiva. Il vincitore del reality è pronto a imbarcarsi per lo studio de L’Isola dei Famosi, dove sarà opinionista insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. A stretto giro è arrivato il commento di Giulia Salemi, con cui l’amicizia si è spezzata proprio al Grande Fratello Vip. La modella italo-persiana ha provato a tendere il rametto di ulivo a Tommaso Zorzi, che con un gesto su Instagram ha chiarito però cosa ne pensa. Giulia Salemi: le parole su Tommaso Zorzi Giulia Salemi, ospite di Casa Chi, ha detto cosa pensa ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito ma perè solo l’inizio dell’avventura televisiva. Il vincitore del reality è pronto a imbarcarsi per lo studio dedei, dove sarà opinionista insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. A stretto giro èto ildi, con cui l’amicizia si è spezzata proprio al Grande Fratello Vip. La modella italo-persiana ha provato a tendere il rametto di ulivo a, che con un gesto su Instagram ha chiarito però cosa ne pensa.: le parole su, ospite di Casa Chi, ha detto cosa pensa ...

