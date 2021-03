Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d’arrivo quinta tappa: numero pazzesco di Mathieu van der Poel. Pogacar 2° (Di domenica 14 marzo 2021) Si è appena conclusa la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2021 vinta da Mathieu van der Poel con un numero pazzesco. Il ciclista della Alpecin-Fenix ha attaccato in maniera anomala, allungando in discesa mentre stava mangiando a 50 km dal traguardo. Approfittando anche della situazione di controllo nel gruppetto dei migliori, nessuno si è voluto far carico dell’inseguimento, l’olandese è riuscito ad aggiudicarsi la frazione da Castellalto a Castelfidardo con una prestazione favolosa e che resterà nella storia della Corsa dei due Mari. Alle spalle del dominatore della frazione odierna uno straordinario Tadej Pogacar. Il leader della UAE Team Emirates nel finale ha avvicinato l’avversario senza riuscire a riprenderlo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Si è appena conclusa ladellavinta davan dercon un. Il ciclista della Alpecin-Fenix ha attaccato in maniera anomala, allungando in discesa mentre stava mangiando a 50 km dal traguardo. Approfittando anche della situazione di controllo nel gruppetto dei migliori, nessuno si è voluto far carico dell’inseguimento, l’olandese è riuscito ad aggiudicarsi la frazione da Castellalto a Castelfidardo con una prestazione favolosa e che resterà nella storia della Corsa dei due Mari. Alle spalle del dominatore della frazione odierna uno straordinario Tadej. Il leader della UAE Team Emirates nel finale ha avvicinato l’avversario senza riuscire a riprenderlo ...

