Tirreno-Adriatico 2021, Mathieu van der Poel: “Ero svuotato negli ultimi chilometri, volevo solo arrivare al traguardo” (Di domenica 14 marzo 2021) Una vittoria eroica per Mathieu van der Poel. Continua l’albo d’oro di caratura fenomenale della Tirreno-Adriatico 2021, con l’olandese dell’Alpecin-Fenix che è il primo a fare doppietta nell’edizione numero cinquantasei della ‘Corsa dei due mari’: grande successo per lui nella Castellalto-Castelfidardo, partendo a 50 chilometri dall’arrivo e riuscendo a resistere al ritorno di uno strepitoso Tadej Pogacar, partito nell’ultimo giro per mettere più secondi possibili tra lui e Wout van Aert e arrivato a dieci secondi dal riprendere van der Poel. “negli ultimi chilometri ero completamente vuoto – ha detto il fenomeno olandese, stremato dopo il traguardo – Mi è stato detto che Poga?ar stava arrivando, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Una vittoria eroica pervan der. Continua l’albo d’oro di caratura fenomenale della, con l’olandese dell’Alpecin-Fenix che è il primo a fare doppietta nell’edizione numero cinquantasei della ‘Corsa dei due mari’: grande successo per lui nella Castellalto-Castelfidardo, partendo a 50dall’arrivo e riuscendo a resistere al ritorno di uno strepitoso Tadej Pogacar, partito nell’ultimo giro per mettere più secondi possibili tra lui e Wout van Aert e arrivato a dieci secondi dal riprendere van der. “ero completamente vuoto – ha detto il fenomeno olandese, stremato dopo il– Mi è stato detto che Poga?ar stava arrivando, ma ...

