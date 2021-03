Tirreno-Adriatico 2021, capolavoro Van der Poel sui muri: sua la 5^ tappa. Pogacar resta leader (Di domenica 14 marzo 2021) Uno strepitoso Mathieu Van der Poel doma i muri marchigiani e vince la 5^ tappa della Tirreno-Adriatico 2021 con un’azione da fuoriclasse. Il nipote di Poulidor ha staccato tutti, arrivando a braccia alzate sul traguardo di Castelfidardo in solitaria dopo 205 chilometri di spettacolo puro. Il classe 1995 ha fatto il vuoto e ha tagliato il traguardo stravolto dalla fatica, rifilando 38 secondi al leader della classifica generale, Tadej Pogacar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Uno strepitoso Mathieu Van derdoma imarchigiani e vince la 5^dellacon un’azione da fuoriclasse. Il nipote di Poulidor ha staccato tutti, arrivando a braccia alzate sul traguardo di Castelfidardo in solitaria dopo 205 chilometri di spettacolo puro. Il classe 1995 ha fatto il vuoto e ha tagliato il traguardo stravolto dalla fatica, rifilando 38 secondi aldella classifica generale, Tadej. SportFace.

Advertising

JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 5: Castellalto - Castelfidardo ????? 205 km ? 11:20 ?? ~ 16:10 #??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Deportes66 : RT @TirrenAdriatico: ???? @mathieuvdpoel vince a Castelfidardo la Tappa 5 della Tirreno Adriatico @eolo_it 2021! ???? @mathieuvdpoel wins the… - Roberto27142101 : @Omar37092438 Qio vento pioggia quasi neve! TV Tappa Tirreno adriatico ????? - AsarkoS_ : RT @CronacheMc: CICLISMO - La quinta tappa della corsa dei due mari, primo l'olandese Mathieu van der Poel al traguardo di Castelfidardo, è… -