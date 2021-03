Tiro con l’arco, Campionato Italiano Indoor: Boari e Morello conquistano la medaglia d’oro (Di domenica 14 marzo 2021) Il quarantottesimo Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’arco si chiude con Lucilla Boari e Marco Morello che conquistano la medaglia d’oro, superando in finale Claudia Mandia e Matteo Santi. In campo maschile Marco Morello conquista anche il suo primo titolo superando in finale il ternano Matteo Santi con un netto 6-0 (30-29, 29-28). medaglia di bronzo per il salernitano Massimiliano Mandia, che ha avuto la meglio sul giovane comasco Federico Novati per 6-5. Tra le donne Lucilla Boari centra il suo secondo tricolore Indoor in carriera dopo quello del 2017, travolgendo con un nettissimo 6-0 Claudia Mandia. I parziali dei tre set premiano l’atleta ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il quarantottesimodiconsi chiude con Lucillae Marcochela, superando in finale Claudia Mandia e Matteo Santi. In campo maschile Marcoconquista anche il suo primo titolo superando in finale il ternano Matteo Santi con un netto 6-0 (30-29, 29-28).di bronzo per il salernitano Massimiliano Mandia, che ha avuto la meglio sul giovane comasco Federico Novati per 6-5. Tra le donne Lucillacentra il suo secondo tricolorein carriera dopo quello del 2017, travolgendo con un nettissimo 6-0 Claudia Mandia. I parziali dei tre set premiano l’atleta ...

