Tiro con l’arco | Campionato Italiano Indoor 2021 | nell’olimpico titoli per Lucilla Boari e Marco Morello

Si è concluso oggi, domenica 14 marzo, il Campionato Italiano Indoor 2021 di Tiro con l'arco, che prevedeva le finali individuali nell'olimpico: titoli nazionali per Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Marco Morello (Aeronautica Militare), vincitori rispettivamente contro Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) e Matteo Santi (Arcieri Montalcino). Nel ricurvo maschile centra il primo titolo Indoor Italiano Marco Morello, che batte in finale Matteo Santi con un netto 6-0, con parziali di 30-29, 29-28, 29-28. Nella sfida per il terzo posto vince Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre) per 6-5 (spareggio 10-9) contro Federico Novati

