Tigelle emiliane | le buonissime focaccine del centro Italia

(Di domenica 14 marzo 2021) Queste focacce che ti presentiamo oggi, di origine emiliana, ma diffuse in tutta l’centrale, non solo sono buone, sono anche piuttosto veloci da preparare. burst In sostanza sono la soluzione ideale ogni volta che non sai che cosa fare per cena oppure quando arrivano ospiti inattesi. Mezz’ora e via, le tue ottime focacce sono pronte. E da buone focacce, le puoi ovviamente farcire nel modo che preferisci, a seconda del gusto tuo e della tua famiglia. Ma bando alle chiacchiere: veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Ti servono: 200 grammi di farina doppio zero; 40 millilitri di latte parzialmente scremato; 60 millilitri d’acqua; un cucchiaino di strutto; la punta di un cucchiaino di lievito in polvere istantaneo; sale quanto basta. La preparazione Su un piano di legno prepari la farina e vi unisci sale e strutto. Poi, a parte, in una ciotola unisci acqua, ...