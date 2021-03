Test Bahrain 2021, giorno 3: la diretta (Di domenica 14 marzo 2021) Ore 8:00 Semaforo verde! Comincia la terza ed ultima giornata di Test, squadre subito in pista, il primo in assoluto ad uscire dai box è Kimi Raikkonen Ore 7:50 Dieci minuti all'inizio delle prove, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) Ore 8:00 Semaforo verde! Comincia la terza ed ultima giornata di, squadre subito in pista, il primo in assoluto ad uscire dai box è Kimi Raikkonen Ore 7:50 Dieci minuti all'inizio delle prove, ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - SkySportF1 : ?? Hamilton dopo il Day-2 dei test in Bahrain: 'Bilanciamento? Stiamo migliorando'. VIDEO #F1Testing ???? #SkyMotori… - federicob95 : RT @P300it: F1 | Bahrain Test Day 2: Bottas al comando a fine giornata di Alessandro Secchi - f1grandprixit : Segui con noi la terza e ultima giornata di #F1Testing -