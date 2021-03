Terremoto in +Europa, lasciano Bonino e Della Vedova. La senatrice: 'Via prima che mi cacciate' (Di domenica 14 marzo 2021) Terremoto dentro +Europa. Il segretario Della Vedova e la leader Emma Bonino hanno annunciato le proprie dimissioni dopo che nel partito è scoppiata una lite sul congresso. 'Vado via a testa alta ... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021)dentro. Il segretarioe la leader Emmahanno annunciato le proprie dimissioni dopo che nel partito è scoppiata una lite sul congresso. 'Vado via a testa alta ...

Advertising

repubblica : Terremoto in +Europa, lasciano Della Vedova e Bonino. La senatrice: 'Me ne vado prima che infanghino il mio nome' - MediasetTgcom24 : Terremoto in +Europa, Bonino e Della Vedova lasciano il partito #+europa - UNKNOWN_BAD4 : RT @ImolaOggi: ??Terremoto in +Europa, volano gli insulti: Emma Bonino vuole lasciare il partito - peppe844 : RT @repubblica: Terremoto in +Europa, lasciano Della Vedova e Bonino. La senatrice: 'Me ne vado prima che infanghino il mio nome' https://t… - Giacinto_Bruno : RT @ImolaOggi: ??Terremoto in +Europa, volano gli insulti: Emma Bonino vuole lasciare il partito -