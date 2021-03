Terremoto in +Europa, Bonino e Della Vedova lasciano il partito | Emma: 'Me ne vado prima che mi cacciate voi' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, non infangherete il mio nome'. Così Emma Bonino, in un duro intervento nel corso dell'Assemblea del partito, annuncia il suo addio a +Europa. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'Me nea testa altache mi facciate fuori voi, non infangherete il mio nome'. Così, in un duro intervento nel corso dell'Assemblea del, annuncia il suo addio a. '...

Advertising

repubblica : Terremoto in +Europa, lasciano Della Vedova e Bonino. La senatrice: 'Me ne vado prima che infanghino il mio nome' - MediasetTgcom24 : Terremoto in +Europa, Bonino e Della Vedova lasciano il partito #+europa - ilriformista : 'Il mio seggio al Senato è a disposizione' #Bonino @emmabonino @bendellavedova @Piu_Europa - Marksubrizi : RT @GabrieleCarrer: Terremoto in +Europa. Lasciano Bonino e Della Vedova. Quest’ultimo - appendiamo da Repubblica - pare abbia anche cambia… - mariocanforadel : RT @leandro_cossu: Terremoto in Più Europa, lasciano Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. Non erano solo fondatrice e presidente, ma anche… -