Tennis | Kim Clijsters rinuncia ai torneo di Miami e Charleston

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Non arriva buone notizie per il mondo delfemminile: Kim, infatti, ha deciso di non prendere parte ai tornei dia causa di alcuni problemi fisici che dovrà risolvere. L”ex numero uno del ranking Wta ha spiegato la situazione attraverso un posto condiviso sui proprio profilo social: “Ad ottobre ho subito un intervento al ginocchio destro per rimediare ai danni che ha sostenuto nel corso della mia carriera e per ridurre il dolore. I risultati dopo l’operazione sono stati buoni, la riabilitazione e il recupero sono andati bene e mi sentivo molto positiva. Come avete saputo, a gennaio ho contratto il Covid e mentre i sintomi blandi, ha distrutto il mio programma di allenamento. Sfortunatamente non sono dove ho bisogno di essere, specialmente se voglio competere con le migliori”. “E’ ...