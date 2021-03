Tempesta d'amore, anticipazioni 14 marzo: una nuova speranza (Di domenica 14 marzo 2021) A Tempesta d'amore tornerà in primo piano il sentimento che Lucy prova per Paul, come spiegano le anticipazioni di oggi, domenica 14 marzo. In particolare, la giovane, dopo aver chiuso il suo importante rapporto con Bela che è partito per l'Estero, continua a soffrire per Paul. Il personal trainer, dopo un tira e molla durato diverso tempo, quando lei finalmente gli ha confessato i suoi sentimenti, le ha detto che oramai era tardi dal momento che nel frattempo si era innamorato di Michelle. Questa notizia ha gettato Lucy nello sconforto e la giovane si è completamente lasciata andare, nonostante l'affetto e le rassicurazioni dell'amica Franzi. Recentemente, proprio quando la Ehrlinger ha deciso di riprendere in mano la sua vita, ha saputo da Paul che sta pianificando il giro del mondo con Michelle ed è rimasta molto ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) Ad'tornerà in primo piano il sentimento che Lucy prova per Paul, come spiegano ledi oggi, domenica 14. In particolare, la giovane, dopo aver chiuso il suo importante rapporto con Bela che è partito per l'Estero, continua a soffrire per Paul. Il personal trainer, dopo un tira e molla durato diverso tempo, quando lei finalmente gli ha confessato i suoi sentimenti, le ha detto che oramai era tardi dal momento che nel frattempo si era innamorato di Michelle. Questa notizia ha gettato Lucy nello sconforto e la giovane si è completamente lasciata andare, nonostante l'affetto e le rassicurazioni dell'amica Franzi. Recentemente, proprio quando la Ehrlinger ha deciso di riprendere in mano la sua vita, ha saputo da Paul che sta pianificando il giro del mondo con Michelle ed è rimasta molto ...

Advertising

MonicaCirinna : È passato il tempo, e la giustizia ha fatto il suo corso. Non è gelosia, non è passione. E no, mai e poi mai è amor… - scastaldi9 : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi INomiELeVoci @robertomussapi @artdielle «Quella parte segreta degli dei piango e rimpiango, l’amor… - tempesta_quiete : Vento che mischia i profumi nell'aria. Ne manca uno, il tuo. Manca sulla pelle, sui vestiti, addosso. Sa di quello… - tiquetaki : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi INomiELeVoci @robertomussapi @artdielle «Quella parte segreta degli dei piango e rimpiango, l’amor… - lady_lovely_mi : Credo nell'amore che ti consuma e ti spacca il cuore... Credo nell'amicizia, quella vera e forte... Credo nei litig… -