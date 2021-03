Tarozzi: “Vittoria dedicata al presidente Krause, siamo in crescita” (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Tarozzi, oggi alla guida del Parma al posto dello squalificato D’Aversa, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Roma: “siamo in un momento di grande crescita ma i risultati non venivano, ci mancavano dei punti nel nostro percorso. Oggi si è visto un Parma importante sotto diversi aspetti, ma dobbiamo essere bravi a proseguire con questa determinazione sulle palle inattive e giocare a viso aperto a tratti. Ci teniamo tanto a dedicare questa Vittoria al presidente, sappiamo che ci teneva tanto”. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea, oggi alla guida del Parma al posto dello squalificato D’Aversa, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Roma: “in un momento di grandema i risultati non venivano, ci mancavano dei punti nel nostro percorso. Oggi si è visto un Parma importante sotto diversi aspetti, ma dobbiamo essere bravi a proseguire con questa determinazione sulle palle inattive e giocare a viso aperto a tratti. Ci teniamo tanto a dedicare questaal, sappiamo che ci teneva tanto”. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

