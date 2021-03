Tabellone Wta San Pietroburgo 2021 | Alexandrova guida il seeding | zero italiane al via

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Ile gli accoppiamenti del Wta di San(Russia, cemento indoor), torneo che si terrà da lunedì 15 a domenica 21 marzo. La testa di serie numero uno è la padrona di casa Ekaterinamentre la due è la connazionale Veronika Kudermetova. Occhio anche a Jelena Ostapenko e Anastasia Pavlyuchenkova mentre non ci sonoai nastri di partenza. Ecco ilaggiornato.WTA SANPRIMO TURNO (1)BYE Vogele vs Martincova Siniakova vs Flipkens (WC) Gasparyan vs (7) Mladenovic (3) Ferro BYE Q vs (WC) Zvonareva Zavatska vs Q Q vs (5) Pavlyuchenkova (6) Ostapenko vs Badosa Q vs Lapko Q vs Tomova (4) Kuznetsova BYE (8) Kasatkina vs Q Bogdan vs Sasnovich (WC) Mishina vs Q (2) Kudermetova BYE ...