Sudafrica, la guerra criminale per macadamia e avocado: furti da milioni di euro nei raid notturni (Di domenica 14 marzo 2021) Circola un detto sarcastico tra gli agricoltori Sudafricani: “Durante il turno di notte si raccoglie di più che in quello del giorno”. Vale soprattutto per i produttori di macadamia e avocado, che da qualche anno subiscono raid notturni di organizzazioni criminali che ne depredano le coltivazioni in Sudafrica, causando perdite di milioni di euro. “I furti avvengono più spesso nel periodo precedente al raccolto, quando non ci sono ancora avocadi sul mercato e se messi in vendita i loro prezzo è più alto”, spiega a ilfattoquotidiano.it Derek Donkin, amministratore delegato dell’associazione dei coltivatori di avocado del Sudafrica. “Rubano i frutti quando non sono ancora maturi e li rivendono attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Circola un detto sarcastico tra gli agricoltorini: “Durante il turno di notte si raccoglie di più che in quello del giorno”. Vale soprattutto per i produttori di, che da qualche anno subisconodi organizzazioni criminali che ne depredano le coltivazioni in, causando perdite didi. “Iavvengono più spesso nel periodo precedente al raccolto, quando non ci sono ancora avocadi sul mercato e se messi in vendita i loro prezzo è più alto”, spiega a ilfattoquotidiano.it Derek Donkin, amministratore delegato dell’associazione dei coltivatori didel. “Rubano i frutti quando non sono ancora maturi e li rivendono attraverso ...

fattoquotidiano : Sudafrica, la guerra criminale per macadamia e avocado: furti da milioni di euro nei raid notturni - sigma_tao : Gabriele è un missile antinave israeliano noto anche come Scorpion nella marina del Sudafrica. Lo sviluppo del Gab… - chiarab70 : RT @sofertweets: Non permettiamo che in #Tigray avvenga quello che nel '94 successe in #Rwanda Thabo Makgoba, Arcivescovo in Sudafrica, a… - sofertweets : Non permettiamo che in #Tigray avvenga quello che nel '94 successe in #Rwanda Thabo Makgoba, Arcivescovo in Sudaf… -