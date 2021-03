Subito 300 mila vaccinati al giorno | a settembre immunità di gregge

(Di domenica 14 marzo 2021) Il piano del Commissario all’emergenza Covid Figliuolo: poi, da metà aprile, si arriverà a somministrare mezzo milione di dosi. Coinvolti dentisti e medici di famiglia, si useranno anche fabbriche e oratori. Liste di riserva per non sprecare le fiale

la Repubblica

...000 vaccinati al giorno, che poi diventeranno 500.000 da metà aprile, secondo il nuovo piano di vaccinazione varato dal commissario Paolo Figliuolo: se tutto andrà secondo i piani, gli ...Il nuovo piano varato dal commissario Figliuolo prevede mezzo milione di somministrazioni al giorno a partire da metà aprile, il triplo di adesso. Ma molto dipenderà anche dalla puntualità delle conse ...Il piano del Commissario all'emergenza Covid Figliuolo: poi, da metà aprile, si arriverà a somministrare mezzo milione di dosi. Coinvolti ...