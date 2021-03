Strega dall’animo in tumulto | il rischio è sprofondare | a Pippo rimane… la pasta e fagioli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nessun proclama di riscossa. Nessuna promessa di rialzare subito la testa, partendo magari dalla reazione di inizio secondo tempo. Questa volta si va via in silenzio, testa bassa come a inizio e, soprattutto, a fine partita. Si va via, però, con una certezza: il Benevento è in crisi. Laè caduta in un vortice dal quale fatica a uscire e che la sta risucchiando lentamente. Il, concreto a questo punto, è di. Si va via con le parole di Pasquale Foggia, unico deputato a parlare per un club che non vince dall’Epifania, capace in undici partite di racimolare la miseria di cinque punti. Il bicchiere inizia, insomma, a essere mezzo vuoto e non più mezzo pieno. Per raggiungere l’obiettivo non basta più appellarsi ai “Non siamo mai stati negli ultimi tre posti” o ai “Finisse ...