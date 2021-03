Stefano Tacconi, a Domenica Live, confessa: «Ho quattro viti nel corpo. Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle» (Di domenica 14 marzo 2021) L’ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra, infatti, per problemi alla schiena, si è dovuto sottoporre a un’operazione per un’ernia al disco. Il periodo è stato intenso. La morte di alcuni amici, come Maradona, ha reso il momento ancora più difficile. E così sono arrivati anche i problemi in famiglia. Tacconi ha dichiarato di volersi separare dalla moglie, Laura Speranza, al suo fianco in studio. Stefano Tacconi sceglie proprio il salotto tv di Barbara D’Urso per chiarire le sue intenzioni: «Non voglio lasciare mia moglie o miei figli, ma ho bisogno di più spazi per me». Tra i due c’è stato uno scambio di lettere intenso. Tacconi ha dichiarato di voler andare in Cina come allenatore, ma da solo. Senza famiglia. Stefano Tacconi insiste sul suo bisogno di libertà: «Vorrei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 marzo 2021) L’ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra, infatti, per problemi alla schiena, si è dovuto sottoporre a un’operazione per un’ernia al disco. Il periodo è stato intenso. La morte di alcuni amici, come Maradona, ha reso il momento ancora più difficile. E così sono arrivati anche i problemi in famiglia.ha dichiarato di volersi separare dalla moglie, Laura Speranza, al suo fianco in studio.sceglie proprio il salotto tv di Barbara D’Urso per chiarire le sue intenzioni: «Non voglio lasciare mia moglie o miei figli, ma ho bisogno di più spazi per me». Tra i due c’è stato uno scambio di lettere intenso.ha dichiarato di voler andare in Cina come allenatore, ma da solo. Senza famiglia.insiste sul suo bisogno di libertà: «Vorrei ...

