Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 14 marzo

(Di domenica 14 marzo 2021)glivedranno andare in scena diversi: domenica 14infatti la Coppa del Mondo e l’IBU Cup di biathlon prevedono le staffette miste e single mixed, inoltre la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma lo slalom maschile. Si chiude l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit long distance, mentre proseguono i Mondiali di snowboard e si completa la tappa di Coppa del Mondo di sci freestyle.IN TV DOMENICA 14E PROGRAMMA COMPLETO 08.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo: dual moguls maschili e femminili – EuroPlayer 08.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 30 km tl pursuit femminile – Euro2, ...

Advertising

azzurro_di_sci : RT @MirkovicRN: Ufficiale: la Goggia conferma sui social il ritorno alle gare @gazzetta - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Sci: la #Goggia su #Instagram conferma il ritorno alle gare - sportface2016 : Il lungo post su Instagram di Sofia #Goggia - MirkovicRN : Ufficiale: la Goggia conferma sui social il ritorno alle gare @gazzetta - Gazzetta_it : Sci: la #Goggia su #Instagram conferma il ritorno alle gare -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali

OA Sport

...ci porterà verso le XXV Olimpiadidi Milano - Cortina, un evento di portata mondiale in cui il Trentino avrà un ruolo di primissimo piano". Roberto Failoni, assessore con delega allo, ...Tornano i Campionati italiani masterdi lanci, con tre giornate di sfide per il tricolore da venerdì 12 a domenica 14 marzo. Di nuovo a Viterbo, che nel 2019 ha accolto l'ultima edizione della rassegna e avrebbe dovuto ...La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 14 marzo, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, la vela ...Oggi gli sport invernali vedranno andare in scena diversi eventi: domenica 14 marzo infatti la Coppa del Mondo e l'IBU Cup di biathlon prevedono le staffette miste e single mixed, inoltre la Coppa del ...