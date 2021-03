Speranza | “Dobbiamo essere realisti | nessuno si diverte a chiudere I vaccini? Sono tutti sicuri”

Advertising

ZZiliani : E adesso, come già un anno fa, l’unica speranza italiana di conservare l’Europa che conta, con la #Juventus tumulat… - news_mondo_h24 : Speranza assicura, “Dobbiamo essere realisti, nessuno si diverte a chiudere. I vaccini? Sono tutti sicuri” - robe_marc : RT @mariamacina: Fino a quando dobbiamo ripeterlo? Letta fu dimissionato ad ampia maggioranza dal suo partito e da chi, ora, ne invoca il… - gigifesta : @MadameA02 @BObliterato Finita l’emergenza, spero ci sarà una commissione d’inchiesta per i danni provocato dal sig… - MeScapin : RT @mariamacina: Fino a quando dobbiamo ripeterlo? Letta fu dimissionato ad ampia maggioranza dal suo partito e da chi, ora, ne invoca il… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Dobbiamo

'Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti.essere realisti e credo che questo governo lo sia. Guarda in faccia i problemi che adesso ... Robertoin un'intervista a '...Lotta al Covid. "Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti.essere realisti e credo che questo governo lo sia. I numeri sono così netti, quando sale la ... Roberto, ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti. Dobbiamo essere realisti e credo che questo governo lo sia. Guarda in faccia i problemi che adesso ci sono e..Oggi, in occasione della partita casalinga col Cus Cagliari, si completa per la Feba la trilogia sarda. Con la speranza di riscattare i passi falsi della settimana scorsa a Cagliari (sponda Virtus) e ...