Sparatoria a Ponticelli | un morto e un ferito in un agguato

La Polizia arrivata sul luogo della sparatoria in seguito ad una segnalazione ha trovato a terra in una pozza di sangue due persone.

...lo scontro tra i Casella di via Franciosa e i De Martino detti anche 'Xx' dietro ladi ...scorso è in guerra proprio con gli 'Xx' per il controllo delle attività illecite su. Agli ...... l'ormai ex affiliato al "sistema" diha quindi confermato: "All'inizio della mia ... L'ex uomo del clan De Micco ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia dopo ladi cui ...APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, sparatoria a Ponticelli: un morto e un ferito. Il primo, ferito alle gambe, è stato trasportato all'Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.Vi sarebbe lo scontro tra i Casella di via Franciosa e i De Martino detti anche ‘Xx’ dietro la sparatoria a Ponticelli ...