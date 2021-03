Sostegni economici anticovid: con il governo Conte Italia ultima in Europa (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Meno di 2mila euro pro-capite. A “tanto” ammontano i Sostegni economici anticovid erogati nel corso del 2020 dal governo Conte bis. Una somma che ci colloca in penultima posizione rispetto alle grandi nazioni dell’eurozona. Offrendo la cifra della totale insufficienza delle misure varate dal precedente esecutivo. La “potenza di fuoco”, come previsto, si è tradotta in poco più di un fiammifero. Per giunta bagnato. Sostegni economici anticovid: Italia in fondo alla classifica “Tra bonus economici, cassa integrazione, assunzioni/investimenti nella sanità, sospensione e taglio delle tasse, ristori, sussidi, contributi a fondo perduto”, ogni cittadino Italiano ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Meno di 2mila euro pro-capite. A “tanto” ammontano ierogati nel corso del 2020 dalbis. Una somma che ci colloca in penposizione rispetto alle grandi nazioni dell’eurozona. Offrendo la cifra della totale insufficienza delle misure varate dal precedente esecutivo. La “potenza di fuoco”, come previsto, si è tradotta in poco più di un fiammifero. Per giunta bagnato.in fondo alla classifica “Tra bonus, cassa integrazione, assunzioni/investimenti nella sanità, sospensione e taglio delle tasse, ristori, sussidi, contributi a fondo perduto”, ogni cittadinono ha ...

