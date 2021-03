Sossio e Ursula ex di Uomini e Donne | rimasti senza lavoro causa covid

(Di domenica 14 marzo 2021) Purtroppo, la pandemia, in corso da ormai oltre un anno, non sta risparmiando nessuno, sia a livello sanitario, sia a livello economico, andando a colpire tutti i settori, e raggiungendo ogni ceto sociale, di razza e di religione. Insieme a milioni di Italiani, sono stati coinvolti dalla pandemia, ancheAruta eBennardo, ex partecipanti al dating show di Maria De Filippi, usciti insieme dal programma, per formare una nuova famiglia. La relazione tra i due, dopo tanti alti e bassi, procede a gonfie vele, coronata anche dalla nascita di una bambina nel 2019. LEGGI ANCHE->Tommaso Zorzi sarà il nuovo opinionista all’Isola dei Famosi 2021 La coppia, prima dello scatenarsi della pandemia, aveva deciso di convolare a nozze nel Giugno 2021, ma come tanti altri futuri sposi, sono stati costretti ad annullare e nozze, ...

Advertising

GossipItalia3 : Sossio e Ursula sono rimasti senza lavoro a causa del Covid #gossipitalianews - zazoomblog : Uomini e Donne Ursula e Sossio nella bufera: l’incredibile annuncio fa arrabbiare il web - #Uomini #Donne #Ursula… - BlogUomini : Sossio Auruta e Ursula Bennardo hanno deciso dove sposarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Ursula

Gossip e TV

E, come accaduto in passato perAruta eBennardo , le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi parlano di un lieto fine anche per Sabina Ricci e Claudio Cervoni . Quest'ultimo ...Come tanti italiani anche la coppia nata a Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con le gravi conseguenze della pandemia L'articolosono rimasti senza lavoro a causa del Covid proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...La coppia stellare: Valeria Marini, attrice, show girl e infaticabile imprenditrice di se stessa e del suo marchio di moda e Patrick Baldassarri, ex procuratore di calcio oggi imprenditore. Di Valeria ...Se l'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo va alla grande, lo stesso non si può dire della loro vita professionale. La coppia famosa di ...