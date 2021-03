Soriano | “Tre punti arrivati anche senza mettere in campo un bel gioco Europeo? Stimolo in più”

(Di domenica 14 marzo 2021) Roberto, centrocampista del Bologna, dopo la vittoria ai danni della Sampdoria, ha parlato così al microfono di Dazn: “Treportati a casainun bel, ma la cosa importante è la vittoria e il sacrificio di tutta la squadra. La Samp ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto una gran gara dal punto di vista della determinazione. Sono contento di aver migliorato il mio record di marcature in Serie A”. Sull’.“Per me è unoin più, ma voglio dare il massimo per il Bologna, se poi arriverà la convocazione ne sarò felice”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : Bologna-Sampdoria 3-1: Barrow Svanberg e Soriano regalano i tre punti a Mihajlovic. Ai blucerchiati non basta Quagl… - MasterblogBo : BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna batte la Sampdoria e fa altri tre passi verso la salvezza. Al Dall'Ara il match de… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il Bologna incassa tre punti importanti superando 3-1 la Sampdoria al 'Dall'Ara' nel lunch-match - RaiNews : Il Bologna incassa tre punti importanti superando 3-1 la Sampdoria al 'Dall'Ara' nel lunch-match - ContropiedeA : Si rialza il Bologna: Quagliarella raggiunge il pareggio ma Svanberg e Soriano portano i tre punti al Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Soriano Tre

Commenta per primo Roberto, centrocampista del Bologna , commenta a Dazn la partita vinta contro la Sampdoria : 'punti portati a casa anche senza mettere in campo un bel gioco, ma la cosa importante è la vittoria e ...di Fabio Belli) Diretta/ Bologna Sampdoria (risultato finale 3 - 1) DAZN:sfiora il poker ... Per il club granata leggiamo a tabella appena 20 punti, messi assieme con 11 pareggi esole ...Soriano sempre più da Nazionale – «Roberto deve rimanere ... Non abbassiamo la guardia – «Raccogliamo tre punti importantissimi, anche perché oggi le squadre di bassa classifica devono disputare delle ...Soriano ha così parlato della sfida appena conclusa: «Tre punti portati a casa anche senza mettere in campo un bel gioco, ma la cosa importante è la vittoria e il sacrificio di tutta la squadra. La ...