Advertising

LaStampa : A Somma Vesuviana un anziano spara tre colpi di fucile e uccide in strada Willy, cane di quartiere ben voluto da tu… - MediasetTgcom24 : Somma Vesuviana, cagnolino del paese ucciso a fucilate: denunciato 70enne #sommavesuviana - CinziaSignorina : RT @fulviocerutti: A Somma Vesuviana un anziano spara tre colpi di fucile e uccide in strada Willy, cane di quartiere ben voluto da tutti @… - telescogianni : RT @chruggeriTg2: Cari #carabinieri e se fosse stato un bambino rumoroso? Le leggi ci sono, queste persone vanno sbattute in cella. A #Somm… - ElisaCuccolo : RT @chruggeriTg2: Cari #carabinieri e se fosse stato un bambino rumoroso? Le leggi ci sono, queste persone vanno sbattute in cella. A #Somm… -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana

commenta Un 70enne ha ucciso a colpi di fucile un cane randagio a, in provincia di Napoli . L'animale era conosciuto in paese ed era diventato la mascotte dei cittadini che lo avevano chiamato ' Willy '. L'anziano è stato denunciato dai vicini di ...Vero e proprio orrore a, dove un uomo di 70 anni ha ucciso un cane con un fucile, lasciano in strada la carcassa. Il folle gesto è avvenuto in via Tirone, ai danni dell'animale che era un randagio accudito ...Un 70enne ha ucciso a colpi di fucile un cane randagio a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L'animale era conosciuto in paese ed era diventato la mascotte dei cittadini che lo avevano chiamato ...Vero e proprio orrore a Somma Vesuviana, dove un uomo di 70 anni ha ucciso un cane con un fucile, lasciano in strada la carcassa. Il folle gesto è avvenuto in via Tirone, ai danni dell’animale ...