Solskjaer allo scoperto | «Vorrei avere Ronaldo allo United»

(Di domenica 14 marzo 2021): «Cristianonel mio Manchester». Le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar, tecnico del Manchester, ha parlato di Cristianoin un Q&A sul sito ufficiale dei Red Devils in cui ha risposto alla domanda di un tifoso che chiedeva quale leggenda dellovorrebbe nella sua attuale rosa «Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato che mi piacerebbenella mia squadra, ovviamente. Mi piacerebbe molto Roy Keane, ma non sono sicuro di poterlo gestire. Ho giocato coned è stato il miglior giocatore al mondo insieme a Messi negli ultimi 10-15 anni, quindi direi Cristiano». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tuttoatalanta : Solskjaer su Diallo: 'Ha giocato poco con l'Atalanta, allo United lo stiamo inserendo gradualmente'… - MohamedElSunnii : #ManchesterUnited sarà uno dei più grandi nominati per #EPL e #ChampionsLeague se #Solskjær ha convinto #Haaland a unirsi allo United? - mattiamelara_ : Solskjaer.. un periodo ero sceso dal carro. Ma è ottimo, impara dagli errori.. parecchio! Ha fatto un bellissimo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer allo

Calcio News 24

: "Vorrei Cristiano Ronaldo nel mio Manchester United". Le dichiarazioni del tecnico dei Red ...Ma se di Bruno, nell'anno coi Red Devils e prima ancoraSporting, avevamo conosciuto tutte le ... che ieri ha messo a segno il suo primo gol con la squadra di, dopo averne realizzati tre ...Due gare in meno per gli uomini di Solskjaer, attesi domenica dal West ... suo il decisivo 1-0 allo Sheffield United). C’è festa per tutti in casa City, atteso martedì dal 'Gladbach dopo ...La società starebbe valutando la possibilità di scambiare il portoghese con Icardi del Psg, Goncalves dello Sporting o con Pogba dello United ...