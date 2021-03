Siria: Gb, Asma al-Assad sotto indagine per istigazione al terrorismo (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) - La Metropolitan Police britannica ha aperto un'indagine nei confronti di Asma al-Assad. Lo ha appreso 'Sky News', sottolineando che la moglie del presidente Siriano, Bashar al-Assad, è accusata di istigazione e sostegno al terrorismo. Se incriminata, le autorità potrebbero chiedere l'estradizione della donna che ha doppia nazionalità, britannica e Siriana. Secondo 'Sky News', Asma al-Assad è accusata di essere tra "personalità influenti" che hanno istigato atti di terrorismo e crimini internazionali. L'indagine è partita dopo la denuncia alla Metropolitan Police da parte di Guernica 37 International Justice Chambers, un gruppo legale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) - La Metropolitan Police britannica ha aperto un'nei confronti dial-. Lo ha appreso 'Sky News',lineando che la moglie del presidenteno, Bashar al-, è accusata die sostegno al. Se incriminata, le autorità potrebbero chiedere l'estradizione della donna che ha doppia nazionalità, britannica ena. Secondo 'Sky News',al-è accusata di essere tra "personalità influenti" che hanno istigato atti die crimini internazionali. L'è partita dopo la denuncia alla Metropolitan Police da parte di Guernica 37 International Justice Chambers, un gruppo legale ...

