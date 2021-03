Siria: Gb, Asma al-Assad sotto indagine per istigazione al terrorismo (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) – La Metropolitan Police britannica ha aperto un’indagine nei confronti di Asma al-Assad. Lo ha appreso ‘Sky News’, sottolineando che la moglie del presidente Siriano, Bashar al-Assad, è accusata di istigazione e sostegno al terrorismo. Se incriminata, le autorità potrebbero chiedere l’estradizione della donna che ha doppia nazionalità, britannica e Siriana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Londra, 14 mar. (Adnkronos) – La Metropolitan Police britannica ha aperto un’nei confronti dial-. Lo ha appreso ‘Sky News’,lineando che la moglie del presidenteno, Bashar al-, è accusata die sostegno al. Se incriminata, le autorità potrebbero chiedere l’estradizione della donna che ha doppia nazionalità, britannica ena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

martaserafini : E proprio oggi che la Siria entra nel suo undicesimo anno di guerra dalla Gran Bretagna arriva una notizia che ridà… - Corriere : Gran Bretagna, Asma Assad indagata per crimini di guerra - TgLa7 : #Siria, Assad e la moglie Asma hanno il Covid - EmilioBerettaF1 : Siria: Gran Bretagna indaga Asma Assad per crimini di guerra - sardanews : Siria: la Gran Bretagna indaga Asma Assad per crimini di guerra -