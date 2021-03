Silver Rain Games ha siglato un accordo con Electronic Arts

Leggi su tuttotek

(Di domenica 14 marzo 2021) Tramite comunicato stampa,ha annunciato di aver stipulato un importantecon, tramite l’etichetta EA Originalsè un nuovo studio nato dall’attore Abubakar Salim, conosciuto principalmente per l’eccellente interpretazione in Raised by Wolves della HBO, ma che non è comunque un novizio nell’ambito dei videogiochi. L’attore ha infatti in passato collaborato con Ubisoft, prestando voce ed aspetto per la creazione di Bayek in Assassin’s Creed Origins. Tramite comunicato stampa,ha annunciato che supporterà appieno le creazioni del nuovo team di sviluppo, tramite l’etichetta di EA Originals, finanziando e pubblicando i ...