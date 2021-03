"Siamo soli, quanto ancora...". L'appello che commuove Giletti a inizio puntata / Video (Di domenica 14 marzo 2021) Massimo Giletti ha introdotto la nuova puntata di Non è l'Arena, in onda ogni domenica sera in prima serata su La7, affrontando la problematica dei furbetti dei vaccini: "Siamo lontanissimi dall'obiettivo", ha detto il conduttore. Giletti ha voluto citare un autore italiano spesso dimenticato, Giuseppe Prezzolini: "L'Italia è il paese dei furbi e dei fessi che rispettano le regole", una frase spiega il conduttore di stretta attualità. Il riferimento è a quelle persone che non hanno diritto al vaccino e invece lo hanno fatto. "Ho ricevuto una lettera dalla Calabria di una coppia di 80enni". Giletti racconta di questa coppia calabrese che da tempo sta aspettando il vaccino: "Da genniao stiamo telefonando ai tanti numeri che ci hanno detto. Chiamiamo, ma nessuno ci risponde. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Massimoha introdotto la nuovadi Non è l'Arena, in onda ogni domenica sera in prima serata su La7, affrontando la problematica dei furbetti dei vaccini: "lontanissimi dall'obiettivo", ha detto il conduttore.ha voluto citare un autore italiano spesso dimenticato, Giuseppe Prezzolini: "L'Italia è il paese dei furbi e dei fessi che rispettano le regole", una frase spiega il conduttore di stretta attualità. Il riferimento è a quelle persone che non hanno diritto al vaccino e invece lo hanno fatto. "Ho ricevuto una lettera dalla Calabria di una coppia di 80enni".racconta di questa coppia calabrese che da tempo sta aspettando il vaccino: "Da genniao stiamo telefonando ai tanti numeri che ci hanno detto. Chiamiamo, ma nessuno ci risponde. ...

