"Siamo 7 ragazzi disabili e facciamo street food sulla nostra roulotte. Così dimostriamo al mondo di cosa siamo capaci"

"Alla fine della scuola per i ragazzi con disabilità si presenta una difficile prospettiva in termini di occupazione. Spesso non c'è offerta. Anzi, il mondo del lavoro non riserva spazi". Da qui nasce l'idea di lanciare uno street food tutto speciale, gestito da 7 ragazzi con disabilità, in provincia di Pistoia. Si chiama Comì Comè (da commiss, il termine con cui vengono chiamati gli aiuto camerieri di sala). "Eppure ci dicevano che non eravamo produttivi per il mercato", raccontano i protagonisti. Tutto è nato da una raccolta fondi online per acquistare un trailer, una piccola roulotte di 4 metri attrezzata per preparare il cibo di strada, da posizionare di volta in volta nei luoghi dove si svolgono feste, eventi e manifestazioni. Le donazioni ...

