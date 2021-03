Shevchenko cuore Milan: “Bello rivederlo in Europa. E al ritorno col Manchester United…” (Di domenica 14 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte dell'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko. L'attuale ct dell'Ucraina ha commentato l'annata del Diavolo e la grande crescita avuta dalla squadra di Pioli.A tutto Shevchenkocaption id="attachment 726315" align="alignnone" width="1000" Shevchenko (getty images)/caption"Non sono sorpreso della prestazione del Milan contro il Manchester United e neppure di quello che sta facendo in Italia in campionato", ha esordito Shevchenko. "Pioli guida la squadra con serieta? e tante buone idee. Se il Milan può passare nel ritorno con lo United? La squadra mi pare umile e concentrata e direi che ha buone possibilità. Comunque vada, bisogna riconoscere che la squadra ha giocato ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte dell'ex attaccante delAndriy. L'attuale ct dell'Ucraina ha commentato l'annata del Diavolo e la grande crescita avuta dalla squadra di Pioli.A tuttocaption id="attachment 726315" align="alignnone" width="1000"(getty images)/caption"Non sono sorpreso della prestazione delcontro ilUnited e neppure di quello che sta facendo in Italia in campionato", ha esordito. "Pioli guida la squadra con serieta? e tante buone idee. Se ilpuò passare nelcon lo United? La squadra mi pare umile e concentrata e direi che ha buone possibilità. Comunque vada, bisogna riconoscere che la squadra ha giocato ...

